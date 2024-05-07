На одном из ближайших заседаний правительство примет жилищную программу для вынужденных переселенцев из НК
На одном из ближайших заседаний правительство примет программу обеспечения жильем лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 7 мая, отвечая на вопрос “Арменпресс”.
“Я с радостью должен сказать, что на одном из ближайших заседаний правительства мы примем эту программу. Я думаю, что это довольно хорошая программа”, - сказал Пашинян.
Премьер-министр представил подробную информацию о программе.
“Мы решили, что должны поддерживать наших братьев и сестер, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, по трем направлениям. Во-первых, в вопросе строительства жилья, во-вторых, в приобретении домов, в-третьих, мы приняли важное решение, что людям, у которых есть действующая ипотека, мы окажем поддержку по определенным принципам. Есть также семьи и пожилые люди, которые объективно не будут иметь возможности участвовать в этих программах, мы реализуем программу предоставления им социального жилья, чтобы люди с таким статусом имели социальное жилье”, - сказал премьер-министр.
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