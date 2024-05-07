Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом

В своем выступлении после вступления на должность президента России в пятый раз Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от диалога с Западом. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

“Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга”, - сказал Путин.

Путин заверил, что Россия вместе со своими партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, в Москве состоялась пятая инаугурация президента России Владимира Путина. Он будет занимать пост президента еще 6 лет, до 7 мая 2030 года.