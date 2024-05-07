Частичка Вечного огня, горящего у Могилы Неизвестного солдата в Москве, была донесена и в Гюмри. 7 мая заместители главы общины Гюмри Лусине Саноян и Сурен Джаноян приняли делегацию из Москвы. На встрече присутствовал и генеральный консул РФ в Гюмри Юрий Ковалько.

“Этот символический огонь еще раз доказывает многовековую дружбу и прочную связь между армянским и русским народами”, - сказала Лусине Саноян, приветствуя гостей.

После на территории Мемориального комплекса “Мать Армения” в Гюмри состоялось мероприятие, посвященное победе в Великой Отечественной войне.

“Вечный огонь, доставленный с Могилы Неизвестного Солдата, станет символом вечной памяти и подвига наших предков. Мы обязаны хранить и передать последующим поколениям память о подвигах наших дедов”, - подчеркнул в своем выступлении Сурен Джаноян.

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память героев, погибших в Великой Отечественной войне.