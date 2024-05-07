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В первом квартале этого года в Армении зарегистрирован двузначный рост показателя экономической активности

В первом квартале этого года в Армении зарегистрирован двузначный рост показателя экономической активности

Показатель экономической активности в Армении в январе-марте 2024 года был на 14,3% выше, чем в тот же период прошлого года. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в очередном обзоре макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое положение страны, представленном Статистическим комитетом РА. 

В марте этого года указанный показатель увеличился на 10,4% по сравнению с февралем и на 15,3% по сравнению с мартом 2023 года.


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