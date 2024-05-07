В прошлом году ВВП на душу населения в Армении превысил $8 000

В 2023 году валовой внутренний продукт на душу населения в Армении составил $8 170.

Как передает “Арменпресс”, Статистический комитет РА представил окончательные отчетные показатели ВВП за 2022 год и пересмотренные показатели за 2023 год.

Согласно сводным данным за 2023 год, в годовом исчислении ВВП на душу населения составил $8 170 (7464 € или 3 миллиона 206 674 драма). В первом квартале года он составил $1 551 (минимальная цифра), максимального уровня достиг в четвертом квартале - $2 501.

ВВП на душу населения в 2022 году составил $6 661.