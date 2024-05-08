Проведение нетворкинг мероприятий может стать визитной карточкой Армении

LinkedIn Local Event - первое в Армении и регионе бизнес нетворкинг событие, ставшее платформой для генерации новых идей и создания бизнеса для около 300 членов бизнес-сообщества, предпринимателей, бизнесменов и топ-менеджеров компаний.

Это в беседе с “Арменпресс”, говоря о значении нетворкинга и создаваемых возможностях, подчеркнул соучредитель компаний Simple Business Academy и Targeting, соорганизатор LinkedIn Local Event Эмиль Кроян.

“Для работы в сети нужны специальные навыки, это наиболее распространенное мнение. Между тем, для успешного нетворкинга, на самом деле, необходимы правильно выбранное место, бизнес-аудитория и управляемые процессы. Мы заметили, что участники мероприятий довольно часто уделяли больше внимания нетворкингу, чем самому мероприятию, и за кулисами пытались устанавливать новые связи, углублять существующие, и, воспользовавшись предоставленными возможностями, в свою очередь, стать возможностью для других предприятий и деловых людей. Поняв проблему, мы решили легализовать нетворкинг и посвятить этому целое мероприятие”, - представил Эмиль Кроян.

По своему масштабу этот международный формат, LinkedIn Local Event, направлен на формирование новой культуры, которая будет способствовать созданию новых инициатив и углублению связей для самых разных предприятий. Компания Targeting еще в начале года провела успешный опыт в Лос-Анджелесе, организовав LinkedIn Local Glendale для местных армянских предпринимателей и не только. Затем она перенесла этот успешный эксперимент в Ереван.

“Мероприятие состояло из двух частей. В первой части спикеры говорили о важности и опыте нетворкинга. После посредством специальной фасилитации мы постарались дать людям возможность узнать друг друга, сблизиться, укрепить свои связи и превратить это в какое-то действие, новую идею, бизнес”, - рассказал он.

Эмиль Кроян сообщил, что их важнейшей задачей было стать эффективной платформой, где люди в особом формате знакомились бы, общались и превращали свое общение в какую-либо новую идею в особом формате.

“7 спикеров мероприятия: Армен Дарбинян, Ашот Ованнисян, Рем Дарбинян, Армине Мкртчян, Гор Карапетян и Эмиль Кроян поделились своими успешными историями и подчеркнули необходимость грамотного нетворкинга в деловом мире. У каждого из спикеров был свой особый опыт, и темы были выбраны таким образом, чтобы они дополняли друг друга, и каждый по-своему смог бы представить нетворкинг”, - рассказал Кроян.

По мнению Крояна, подобное мероприятие может стать визитной карточкой Армении. Он сообщил, что они намерены проводить такие мероприятия в разных уголках мира, расширить их географию. Они делают все, чтобы бизнес-среда Армении стала бы интересна и иностранным бизнесменам.

“Мы ожидали, что внесем свой вклад в культуру нетворкинга. Нетворкингу все придают важное значение, но не все могут подойти к нему свободно, непринужденно и завести новые знакомства. Это - был именно процесс предоставления этой возможности с созданием целостной платформы. Нетворкинг - это навык, с помощью которого создается множество предприятий, идей, важных контактов и партнерских отношений. Создание платформы для нетворкинга всегда будет иметь важное значение”, - подчеркнул Эмиль Кроян.

Он добавил, что они открыты для сотрудничества со всеми, кто выразит готовность организовать подобное мероприятие, также могут дать советы тем организациям и частным лицам, у которых есть желание провести подобное мероприятие.

Мероприятие LinkedIn Local Yerevan на этом не заканчилось, оно выступило с новой инициативой, в частности, 14 июня в гольф-клубе Ararat Valley состоится Business YereFun - еще одно мероприятие, более неформальное по своему характеру и с новыми сюрпризами.

Такие нетворкинг мероприятия, по словам организаторов, являются частью развития экономики страны и могут стать визитной карточкой страны.

6 апреля по инициативе компании Targeting состоялось первое, по своему формату, как в Армении, так и в регионе нетворкинг бизнес событие -LinkedIn Local Event.

Карине Тертерян