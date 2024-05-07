ОДКБ хотела прийти в Армению не в качестве союзника, а в качестве миротворца: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что в условиях военной агрессии Азербайджана против Армении Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) хотела дислоцироваться в Армении не в качестве союзника Армении, а в качестве миротворца.

Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян заявил на организованной 7 мая пресс-конференции.

“Наша самая большая проблема с ОДКБ заключалась в том, что они хотели прийти в Армению не в качестве союзника, как принято, а в качестве миротворца. А что нужно для [ввода] миротворцев? Нужна война. А в этой ситуации, когда возможна война? Когда мы отказываемся от демаркации”, - сказал премьер-министр, добавив, что именно здесь и замыкается логическая цепочка.