Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство президента Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть агентов, готовившую убийство президент Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО (Управление государственной охраны, -ред.), которые "сливали" секретную информацию Российской Федерации", - рассказывает СБУ.

Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей плана по ликвидации среди военнослужащих, приближенных к охране Зеленского. Исполнители должны были взять верховного главнокомандующего в заложники, а затем убить.

Также планировалось ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилла Буданова, других высокопоставленных чиновников.

Например, планировалось ликвидировать Буданова перед Пасхой. План заключался в том, чтобы завербованный агент наблюдал за перемещением лица под охраной и передавал необходимую информацию. После этого по координатам дома, где находился человек, планировалось нанести ракетный удар.

"Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов", - добавляет СБУ.