В Австрии заявили, что страна не планирует вступать в НАТО

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг на фоне сообщений СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с НАТО заявил, что республика не намерена становиться членом альянса.

"Мы не планируем туда вступать", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал министр, выступая перед внешнеполитическим комитетом Национального совета (нижней палаты парламента) страны.

По его словам, Австрия стремится наладить обмен информацией с другими нейтральными государствами - Ирландией, Мальтой и Швейцарией, - чтобы о нейтральных странах "не забывали".

Ранее газета Die Presse сообщила о том, что группа из четырех нейтральных европейских государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направила в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве. По данным издания, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции указанные государства намерены позиционировать свою группу как WEP4 (четверка западноевропейских партнеров). В письме государства WEP4 указывают на намерения расширить свое участие в военных маневрах НАТО, а также на планы добиться "привилегированного доступа к документам и информации НАТО", нарастить обмен разведывательными данными, наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".