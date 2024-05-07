Время в Ереване: 11:07,   9 Май 2024

В Австрии заявили, что страна не планирует вступать в НАТО

В Австрии заявили, что страна не планирует вступать в НАТО

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг на фоне сообщений СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с НАТО заявил, что республика не намерена становиться членом альянса.

"Мы не планируем туда вступать", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал министр, выступая перед внешнеполитическим комитетом Национального совета (нижней палаты парламента) страны.

По его словам, Австрия стремится наладить обмен информацией с другими нейтральными государствами - Ирландией, Мальтой и Швейцарией, - чтобы о нейтральных странах "не забывали".

Ранее газета Die Presse сообщила о том, что группа из четырех нейтральных европейских государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направила в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве. По данным издания, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции указанные государства намерены позиционировать свою группу как WEP4 (четверка западноевропейских партнеров). В письме государства WEP4 указывают на намерения расширить свое участие в военных маневрах НАТО, а также на планы добиться "привилегированного доступа к документам и информации НАТО", нарастить обмен разведывательными данными, наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями". 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am