Россия не хочет, чтобы другие страны вмешивались в ее избирательные процессы: Песков

Россия не хочет, чтобы какие-либо страны пытались повлиять на то, кого ее жители избирают в парламент или на президентский пост. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом Дмитрий Песков заявил телеканалу Sky News, показавшему в эфире фрагмент беседы своего корреспондента с пресс-секретарем президента РФ в Большом Кремлевском дворце.

"Мы выбираем свой парламент. Мы выбираем своего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента, и мы настаиваем, что имеем право делать это так, как мы того хотим. И мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в наш выбор и в наши предпочтения", - сказал Песков.