Замглавы МИД Армении принял помощника генсека ООН, директора регионального бюро ПРООН стран Европы и СНГ

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян принял 7 мая помощника генерального секретаря ООН, директора регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) стран Европы и СНГ Ивану Живкович.

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения выразил удовлетворение визитом помощника генерального секретаря ООН в Армению, подчеркнув возможности дальнейшего расширения активного сотрудничества, установившегося между Арменией и Программой развития ООН.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацакан Сафарян коснулся работ по укреплению демократии, социально-экономического развития и преобразований в Армении, подчеркнув важность постоянного участия ПРООН в этом направлении.

Замглавы МИД представил собеседнице гуманитарные и социально-экономические проблемы, возникшие в результате широкомасштабного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года и насильственного переселения населения Нагорного Карабаха.

Стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество в направлении устойчивого развития Армении, действий по борьбе с изменением климата, а также удовлетворения долгосрочных потребностей развития вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.