Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Израиль, несмотря на разногласия.
"Я полностью привержен безопасности еврейского народа, Израиля и его права на независимое существование, даже несмотря на разногласия между нами", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал американский лидер, выступая в вашингтонском музее Холокоста.
При этом Байден раскритиковал пропалестинские акции в университетах страны. "Ни в одном американском кампусе, нигде в Америке нет места антисемитизму, ненависти или любого рода угрозам насилия", - заявил Байден. "Жестокие нападения, порча имущества не являются мирным протестом. Это противоречит закону", - продолжил он.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ситуация вокруг возможного начала масштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа против ХАМАС углубила раскол между США и Израилем. По ее данным, активная публичная и частная кампания администрации Байдена по предотвращению нападения Израиля на Рафах "стала самым тяжелым испытанием для ее ближневосточного союзника".
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