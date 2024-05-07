Министр экономики Армении посетит США

Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян будет командирован в Соединенные Штаты Америки 9-15 мая 2024 года (Детройт: 9-11 мая, Вашингтон: 11-15 мая) для участия в программе «Обмен конкурентоспособности американских стран», а также с целью обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян 7 мая. Решение опубликовано на сайте электронного правительства.