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Министр экономики Армении посетит США

Министр экономики Армении посетит США

Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян будет командирован в Соединенные Штаты Америки 9-15 мая 2024 года (Детройт: 9-11 мая, Вашингтон: 11-15 мая) для участия в программе «Обмен конкурентоспособности американских стран», а также с целью обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян 7 мая. Решение опубликовано на сайте электронного правительства.


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