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Дортмундская “Боруссия” вышла в финал Лиги чемпионов

Дортмундская “Боруссия” вышла в финал Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные полуфинальные матчи. 

Как передает “Арменпресс”, чемпион Франции ПСЖ принимал в Париже дортмундскую “Боруссию”. В первом матче команд победа с небольшим преимуществом досталась “Боруссии”. 

Как и в первом матче, так и в этом “Боруссия” обыграла ПСЖ с преимуществом всего в один мяч. В команде “пчел” отличился Матс Хуммельс. 

Итак, дортмундская “Боруссия” вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА. 

8 мая состоится матч “Реал” - “Бавария”. Первая игра этих клубов завершилась вничью, со счетом 2:2. 

Финал Лиги чемпионов сезона 2023/2024 состоится в Лондоне 1 июня.


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