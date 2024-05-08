В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные полуфинальные матчи.

Как передает “Арменпресс”, чемпион Франции ПСЖ принимал в Париже дортмундскую “Боруссию”. В первом матче команд победа с небольшим преимуществом досталась “Боруссии”.

Как и в первом матче, так и в этом “Боруссия” обыграла ПСЖ с преимуществом всего в один мяч. В команде “пчел” отличился Матс Хуммельс.

Итак, дортмундская “Боруссия” вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА.

8 мая состоится матч “Реал” - “Бавария”. Первая игра этих клубов завершилась вничью, со счетом 2:2.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023/2024 состоится в Лондоне 1 июня.