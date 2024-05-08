При содействии Fast Bank-а состоялся благотворительный концерт авторской песни и пантомимы

При содействии Fast Bank-а 26 апреля в Ереванском кукольном театре состоялся благотворительный концерт авторской песни и пантомимы. Прозвучали любимые и новые произведения авторов “Клуба бардов” Вахтанга Арутюняна, Ваана Арцруни, Эдуарда Зорикяна и Армине Айрапетян.

Важной частью концерта стали выступления мимов. Поэзия передавалась зрителям посредством музыки и пластики пантомимы Гамлета Чобаняна. Вахтанг Арутюнян, основатель клуба авторской песни в Армении, автор песен отметил, что основная цель мероприятия - формирование единства культурного и гражданского общества.

“Эти концерты играют очень важную роль. Они дают возможность людям прийти и принять участие. Участие становится благотворительным, поскольку благодаря помощи Fast Bank-а мы можем проводить такие социальные проекты”.

“Клуб бардов” при содействии Fast Bank-а реализует большой проект: Фестиваль авторской песни. Летом фестиваль состоится на Севане.

Fast Bank придает большое значение таким мероприятиям. Он внесит свой вклад и в дело сохранения традиций армянской авторской песни, и становится участником благотворительных программ.

Банк контролируется Центральным банком Армении.