В апреле Армению посетили 163 970 туристов. Как передает “Арменпресс”, Комитет по туризму опубликовал число туристических визитов в Армению в апреле.

В апреле 2023 года количество туристических посещений составило 179 639, в апреле 2022 года - 96 938.

В апреле 2024 года наибольшее количество туристических визитов в Армению составили туристы из России (42%), из Грузии (14%) и Ирана (8%).