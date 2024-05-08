Самолет бизнес-класса Gulfstream G450 авиакомпании Flyone Armenia уже в Армении

Первый самолет бизнес-авиации Gulfstream G450, приобретенный национальным авиаперевозчиком Flyone Armenia, уже находится в Армении. Вскоре компания и в Армении и за ее пределами сможет предоставлять услуги премиум-класса, адаптированные к потребностям деловых и корпоративных пассажиров.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает авиакомпания, отмечая, что Gulfstream G450 - это самолет бизнес-класса с просторным салоном с высококлассным интерьером и максимальным комфортом. Дальность беспосадочного полета этой модели достигает более 8000 километров. Стильный интерьер салона Gulfstream G450 представляет собой идеальное сочетание высокого вкуса и суперкомфорта.

“Это для меня - одна из самых больших радостей. Армения смогла найти свое место в регионе и в бизнес-авиации, и у нас есть один из лучших самолетов, которым можно похвастаться - Golfstream 450. В мире не так много стран, имеющих такие самолеты. Для деловой авиации Армения - очень хороший перекресток, сюда могут приехать из разных мест и продолжить свое путешествие. Для Армении очень важно то, что мы делаем. Мы, авиакомпания, которая должна работать и для деловых и корпоративных пассажиров”, - заявил президент компании SIL CAPITAL, соучредитель FLYONE ARMENIA Эдуард Сукиасян.

Салон G450 разделен на зоны. Экипаж в одной зоне, пассажиры в другой, приватной. Высокий потолок и большое расстояние между сиденьями позволяют пассажирам свободно передвигаться и чувствовать себя свободно во время полета. Этот ультрасовременный бизнес-джет с сиденьями с индивидуальным электрическим управлением рассчитан на 16 пассажиров. Благодаря подключению к внутренней сети Wi - Fi FLYONE ARMENIA обеспечит деловых пассажиров бесперебойной связью на протяжении всего полета. Этот супер комфортабельный бизнес-джет предназначен для путешествий с широкой географией: в Европу, на Ближний Восток и даже по трансатлантическим направлениям.

Это приобретение подтверждает решимость и приверженность Flyone Armenia постоянно внедрять инновации и предоставлять широкий спектр услуг.