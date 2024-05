Министр иностранных дел Сербии оптимистичен в отношении перспектив сотрудничества с Арменией

Недавно назначенный министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич ответил на адресованное ему поздравление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как передает “Арменпресс”, сербский министр написал в своем микроблоге в X:

“Я высоко ценю теплые поздравления моего коллеги Арарата Мирзояна. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Сербией и Арменией, и я с оптимизмом смотрю на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества”, - отметил министр.

I appreciate the warm congratulations extended by my colleague @AraratMirzoyan.



In the year in which we are marking the 30th anniversary of #Serbia-#Armenia diplomatic relations, I am optimistic about the prospects of our future cooperation. https://t.co/5tPXrQpyAj