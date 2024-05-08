Время в Ереване: 11:07,   9 Май 2024

На границе России и Грузии из-за непогоды образовалась очередь из 600 грузовых автомобилей

На границе России и Грузии из-за непогоды образовалась очередь из 600 грузовых автомобилей

По состоянию на 8 мая в очереди на пересечение российско-грузинской границы стоят более 600 грузовых автомобилей. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “Интерфаксу”, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной Осетии. 

На стоянке находится 260 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 355 грузовиков, ожидающих проезда через КПП “Верхний Ларс” в сторону Грузии”, - сказал собеседник агентства. 

Он отметил, что очередей из легковых автомобилей на границе нет. 

По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено с 22:50 мск 6 мая из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии. 

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим Россию с Грузией и Арменией.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am