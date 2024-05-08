Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву.

Как передает “Арменпресс”, борт премьер-министра недавно приземлился в аэропорту Москвы.

В Москве под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Запланирована и встреча премьер-министра РА с президентом РФ.