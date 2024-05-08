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Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Победы руководителям стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдовы. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение Кремля. 

“По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания руководителям Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдовы” - говорится в сообщении. 

В поздравлении Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы останутся надежной основой для развития отношений. Кроме того, российский лидер передал слова самой искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.


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