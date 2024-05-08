Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Бразилии
Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Фабио Ваза Питалугу.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, Гнел Саносян приветствовал посла и подчеркнул необходимость углубления отношений между Арменией и Бразилией на всех уровнях.
Посол, в свою очередь, обратился к историческим связям между Арменией и Бразилией.
Были обсуждены вопросы энергетического сектора.
Посол представил министру опыт Бразилии в области возобновляемых источников энергии, опыт производства биотоплива, а также получения и использования ветровой и солнечной энергии.
Министр Саносян, в частности, поинтересовался способами получения биотоплива и возможностями его локализации и применения в Армении.
Была достигнута договоренность обсудить возможности сотрудничества в этой области уже на профессиональном уровне.
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