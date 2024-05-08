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Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Бразилии

Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Бразилии

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Фабио Ваза Питалугу. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, Гнел Саносян приветствовал посла и подчеркнул необходимость углубления отношений между Арменией и Бразилией на всех уровнях. 

Посол, в свою очередь, обратился к историческим связям между Арменией и Бразилией. 

Были обсуждены вопросы энергетического сектора. 

Посол представил министру опыт Бразилии в области возобновляемых источников энергии, опыт производства биотоплива, а также получения и использования ветровой и солнечной энергии. 

Министр Саносян, в частности, поинтересовался способами получения биотоплива и возможностями его локализации и применения в Армении. 

Была достигнута договоренность обсудить возможности сотрудничества в этой области уже на профессиональном уровне.


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