Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Бразилии

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Фабио Ваза Питалугу.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, Гнел Саносян приветствовал посла и подчеркнул необходимость углубления отношений между Арменией и Бразилией на всех уровнях.

Посол, в свою очередь, обратился к историческим связям между Арменией и Бразилией.

Были обсуждены вопросы энергетического сектора.

Посол представил министру опыт Бразилии в области возобновляемых источников энергии, опыт производства биотоплива, а также получения и использования ветровой и солнечной энергии.

Министр Саносян, в частности, поинтересовался способами получения биотоплива и возможностями его локализации и применения в Армении.

Была достигнута договоренность обсудить возможности сотрудничества в этой области уже на профессиональном уровне.