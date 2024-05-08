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Послы ЕС одобрили программу реформ в Украине в обмен на помощь ЕС в размере €50 миллиардов

Послы ЕС одобрили программу реформ в Украине в обмен на помощь ЕС в размере €50 миллиардов

Послы 27 стран ЕС предварительно одобрили план Украины по проведению реформ в обмен на получение экономической и бюджетной помощи от Европейского Союза в €50 миллиардов к 2027 году.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

Теперь это решение должно быть одобрено на уровне министров.

Это инструмент ЕС, который призван предоставить Киеву финансовую помощь для восстановления, реконструкции и модернизации на пути к членству в ЕС. Общая сумма помощи фонда составит €50 миллиардов с 2024 по 2027 год.


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