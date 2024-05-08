Азиатские индексы - 08-05-24

ТОКИО, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.63% и составил 38202.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.45% и составил 2706.43 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 3128.48 пункта, а HANG SENG снизился на 0.90% и составил 18313.86 пункта.