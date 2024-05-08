Время в Ереване: 11:07,   9 Май 2024

Азиатские индексы - 08-05-24

Азиатские индексы - 08-05-24

ТОКИО, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.63% и составил 38202.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.45% и составил 2706.43 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 3128.48 пункта, а HANG SENG снизился на 0.90% и составил 18313.86 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am