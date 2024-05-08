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Москва приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы: Захарова

Москва приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы: Захарова

Москва приветствует встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, намеченную на 10 мая в Алматы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы приветствуем эту встречу, которая намечена на 10 мая", - сказала дипломат, отвечая на вопрос об ожиданиях России от встречи.

Захарова подчеркнула, что Москва "готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации".

Она напомнила, что сегодня состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, и в повестке переговоров - вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.


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