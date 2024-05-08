Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 90

Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 90, пострадали 175 человек, еще 131 пропали без вести, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

Национальная служба гражданской обороны штата сообщила, что 155 000 человек остались без крова.

Проливные дожди, начавшиеся на прошлой неделе, привели к тому, что реки вышли из берегов, затопили города, разрушили дороги и мосты.

Из-за наводнения были нарушены электро- и водоснабжение, пострадали более 1,4 миллиона человек.

В столице штата Порту-Алегри опустели продуктовые магазины, закрылись заправочные станции, а магазины начали продавать воду в ограниченном количестве. Посевные поля также оказались под водой, погибли домашние животные.