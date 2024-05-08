Президент Республики Армения посетил компанию «NVIDIA»

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил «Силиконовую долину» в американском штате Калифорния и побывал в компании «NVIDIA».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в сопровождении вице-президента организации Риева Липаритяна и директора Вержины Караоглу президент Армении ознакомился с выставкой, организованной компанией.

В ходе встречи президент Ваагн Хачатурян и основатель и генеральный директор компании «NVIDIA» NVIDIA Дженсен Хуанг высоко оценили налаженное тесное сотрудничество между организацией и Республикой Армения, а также затронули вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере ИТ и реализаци совместных проектов.

Дженсен Хуанг подчеркнул, что ИТ-сектор Армении имеет большой потенциал для развития, что дает возможность предпринять шаги для дальнейшего углубления сотрудничества.

Были обсуждены вопросы, связанные с перспективами расширения вовлеченности известных представителей сферы Армении в сферу высоких технологий.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что в последние годы сфера информационных технологий уже продемонстрировала значительное присутствие в экономике Республики Армения, которая также имеет тенденцию к развитию. Президент отметил, что сектор высоких технологий является одним из целевых направлений экономической политики Армении и по мере необходимости получает всестороннюю поддержку со стороны государства.

В ходе беседы также были затронуты вопросы взаимодействия сферы информационных технологий и системы образования, а также возможности привлечения инвестиций в развитие высокотехнологичного и инженерного образования, инициирования необходимых шагов в этом направлении.