Брюссель согласился направить 3 млрд евро из замороженных российских активов на помощь Украине

Дипломаты ЕС 8 мая договорились использовать доходы от замороженных российских государственных активов для помощи Украине, что позволит разрушенной войной стране получить до лета около 3 млрд евро на закупку оружия и восстановление.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews, с момента полномасштабного вторжения в 2022 году активы московского центрального банка на сумму 210 миллиардов евро были заморожены внутри блока - в основном в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Сделка была согласована "в принципе" на очередной встрече национальных представителей, говорится в твите Бельгии, которая в настоящее время председательствует на переговорах в Совете ЕС.

Брюссель уже давно предлагает использовать проценты от этих средств, которые оцениваются примерно в 3 млрд евро в год, для восстановления Украины. Позже планы были расширены, чтобы покрыть военные расходы Киева.

План, который также поддержала группа из семи ведущих промышленно развитых демократий, появился в тот момент, когда Украина надеется переломить ситуацию на фронте. Эксперты надеются, что этому будет способствовать ходе и направление Киеву 89 млрд евро, недавно согласованных Конгрессом США.

Украинские власти призвали Брюссель пойти дальше, чем просто забирать процентные платежи, и полностью конфисковать активы Москвы. В этом случае, по их мнению, можно гарантировать, что агрессор заплатит за расходы на войну.

Однако чиновники из стран ЕС и Европейского центрального банка выразили опасения, что полная конфискация активов может создать нежелательный прецедент или повредить репутации евро как безопасной валюты.

Переговоры также затянулись из-за опасений по поводу того, сколько активов Euroclear оставит себе в качестве административного сбора (первоначально эта цифра достигала 13 %), а также из-за права Бельгии облагать налогом прибыль, получаемую брюссельским депозитарием ценных бумаг.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уже пообещал направить около 1,5 миллиарда евро непосредственно в Украину, хотя это, по-видимому, является результатом применения существующего корпоративного налогового законодательства к неожиданной прибыли Euroclear, полученной благодаря тому, что на ее балансе находятся замороженные активы центрального банка.

Окончательный вариант сделки позволяет Euroclear оставить себе 0,3% в качестве поощрения, а 90% средств будут направлены через Европейский фонд мира, чтобы помочь Украине приобрести оружие,

Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предполагала, что Украина может получить первые средства в рамках этого механизма к июлю, но расчеты будут проводиться с февраля, когда Euroclear официально разделила активы.

Сегодня послы также официально согласовали реформы, которые Украина должна будет провести для получения средств из отдельного механизма грантов и кредитов ЕС на сумму 50 миллиардов евро.