ЕАЭС стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов: Пашинян

За десять лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов.

Как передает корреспондент Арменпресс, об этом 8 мая в Москве заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, выступая на первом в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения. Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС. Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития», - отметил Пашинян.