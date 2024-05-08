Президент Армении встретился с представителями армянской общины Сан- Франциско и соседних общин

Президент Армении Ваагн Хачатурян в рамках рабочего визита в штат Калифорния встретился с представителями армянской общины Сан-Франциско и соседних общин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, во вступительной речи президент кратко представил общее состояние экономики Армении и тенденции развития.

Президент подробно коснулся представительства и роли сектора информационных технологий в экономической системе страны, имея в виду, что трудовая деятельность присутствующих на встрече представителей общественности связана с этой сферой.

Президент Хачатурян подчеркнул важность встреч с армянской общиной, подчеркнув незаменимую роль и значение диаспоры для Республики Армения.

Президент также ответил на вопросы присутствующих, подробно рассказал о целях своего визита, состоявшихся в рамках визита встречах и обсуждениях, происходящих в Армении событиях и развитиях, а также необходимости полностью использовать потенциал диаспоры.