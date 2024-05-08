Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян»

Палата сенаторов Уругвая 7 мая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян», который обязывает все государственные теле- и радиоканалы одновременно освещать тему Геноцида армян каждый год 24 апреля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Уругвае, в ходе заседания представляющие различные политические партии сенаторы подтвердили свое дружественное отношение к Армении и армянскому народу, подчеркнули важность не забывать подобных преступлений против человечности, подчеркнули тот факт, что армянскую общину уважают и любят, а также подчеркнули важность открытие посольства Армении в Монтевидео.

Сенаторы отметили, что Армения по-прежнему сталкивается с вызовами безопасности, и напомнили, что в 2022 году Сенат также единогласно осудил блокаду Лачинского коридора и выразил солидарность с народом Нагорного Карабаха.

Проект указанного закона уже передан в Палату представителей, где он также должен быть поставлен на голосование.