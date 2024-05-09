Высшее руководство РА почтило память павших в борьбе с фашизмом и за государственность Армении

По случаю Дня Победы и мира высшее руководство Армении в парке «Победа»почтило память павших в борьбе с фашизмом, а также памяти тех, кто отдалсвои жизни за государственность, независимость и суверенитетРеспублики Армения.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА Никол Пашинян, спикер НС РААлен Симонян, другие высокопоставленные лица, ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и к Вечному огню, увековечивающему память жертв Великой Отечественной войны.

Премьер-министр Пашинян также подошел к пришедшим в парк ветеранам, поздравил их и пожелал здоровья.