Время в Ереване: 11:07,   10 Май 2024

Пресс-секретарь премьер-министра опровергла приписываемые ейзаявления в фейковом Telegram-канале

Пресс-секретарь премьер-министра опровергла приписываемые ейзаявления в фейковом Telegram-канале

От имени пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян открыт фейковый "Telegram-канал ", который распространяет фейковые материалы. 

Как передает Арменпресс, об этом Назели Багдасарян написала на своей странице в Facebook.

"После пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна некоторые политические круги откровенно перешли к своему традиционному стилю, распространяя фейковые новости с фейковых страниц.

Телеграм-канал от имени пресс-секретаря премьер-министра не имеет ко мне никакого отношения. Причём отраженные материалы далеки от реальности и являются плодом чьего-то «яркого» воображения. 

Уважаемые медиапартнеры, прежде чем публиковать информацию, не соответствующую действительности, обратите внимание, мои посты как спикера находятся исключительно на этой социальной платформе", - написала она.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am