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Европейские индексы - 08-05-24

Европейские индексы - 08-05-24

МОСКВА, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 18498.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 8131.41 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 8354.05 пункта, а российский RTSI снизился на 0.73% и составил 1176.30 пункта.


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