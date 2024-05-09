Впервые в Ереване — музыковед, популяризатор классической музыки Михаил Казиник

Искусствовед, музыковед, популяризатор классической музыки Михаил Казиник впервые выступитв Ереване.

Как передает Арменпресс, Казиник получил мировую известность благодаря своей способности раскрывать тайны гениальных произведений. Художник передает свои идеи миллионам людей, которые посещают его концерты, слушают его глубокие, захватывающие лекции, выступления, теле- и радиопрограммы, читают его книги.

На Западе Михаила Казиника называют «Апостолом культуры».

Он автор более 60 фильмов о мировой музыкальной культуре, ведущий радиостанций «Орфей», «Серебряный дождь» и других. Он объездил почти весь мир с концертами и лекциями. Основная задача его творчества – раскрыть с помощью искусства подлинную гениальность слушателей и читателей с неожиданной точки зрения, их невероятную способность воспринимать космическую энергию, породившую Баха и Шекспира, Моцарта и каждого из нас.

«Я верю в гениальность человека на планете» — вот главный девиз маэстро.