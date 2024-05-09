Будут выведены пограничные и военные посты РФ, дислоцированные в РА в ходе 44-дневной войны и после

Российские пограничники и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции "Гражданский договор" НС РА Айк Конджорян.

«Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты. На самом высоком уровне было также одобрено решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту "Звартноц"», - написал Конджорян.