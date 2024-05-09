По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов арестованы 2 участника протестов

7 мая 2024 года стало известно, что в соцсети Tik Tok опубликована видеозапись разговора, опубликованная участником гражданского движения "Тавуш во имя Родины" следующего содержания: "Соберемся, можем даже принести спрятанное оружие", где двое говорят об их участии в протестах вышеупомянутого движения, имея при этом оружие — тайно, призвав не распроняться об этом.

Как передает Арменпресс, Следственный комитет РА распространил об этом сообщение, в котором говорится, что в связи с инцидентом 7 2024 г. мая в следственном управлении Котайкского марза Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 335 УК РА.

В рамках предварительного следствия было исследовано упомянутое видео, в ходе чего выяснилось, что упомянутый разговор и видео о нем на странице пользователя, зарегистрированного в приложении TikTok, были опубликованы 6 мая.

Были получены данные о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов группой лиц.

Два человека были арестованы по подозрению в совершении указанного преступления.

С целью выяснения обстоятельств происшествия проводятся необходимые следственные, процессуальные, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.