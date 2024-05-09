Уголовное преследование возбуждено против 16 участников протестов. 9 человек арестованы

Следственный комитет РА подвел итоги протестных акций против процесса делимитации границы по состоянию на 8 мая 2024 года, представив общий ход уголовных дел, возбужденных в связи с очевидными криминальными проявлениями в ходе акций протеста, проведенных в Тавушской области с 20 апреля, а также в других населенных пунктах республики.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет РА.

За указанный период в различных подразделениях Следственного комитета РА было возбуждено 11 уголовных дел по фактам явных криминальных проявлений, совершенных гражданами, участвующими в акции протеста.

7 из них были возбуждены по причине явно хулиганских действий, совершенных при перекрытии автодорог в Тавушской области, городе Ереване и других марзах, умышленном причинении во время них имущественного ущерба, физическом вмешательстве, воспрепятствовании юридической служебной деятельности сотрудника полиции, перекрытии дорог и др.

Остальные 4 уголовных производства касаются повреждения участниками в ходе акций автомобильных покрышек, проповеди ненависти у мемориального комплекса Цицернакаберд, публичных призывов к насилию в рамках акций, а также случаев приобретения и хранения незаконного оружия. и боеприпасы.

В рамках указанного производства возбуждено публичное уголовное преследование в отношении 16 человек.

11 человек были привлечены к ответственности по пункту 1 части 2 статьи 297 УК РА (совершение хулиганства в группе);

в отношении 2-х лиц, по части 3 статьи 297 УК РА (хулиганство, совершенное с применением оружия или заранее приготовленного предмета или средства с целью причинения телесных повреждений, либо с угрозой его применения);

в отношении 1 человека – по части 3 статьи 452 УК РА (воспрепятствование применению насилия в юридической службе или политической деятельности должностного лица)

В отношении 1 человека - согласно пункту 3 части 2 статьи 329 УК РА (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации или информационно-коммуникационных технологий, а также распространение материалов или предметов для этой цели).

В отношении 1 человека, согласно пункту 3 части 2 статьи 330 УК РА (публичные призывы к насилию, публичное оправдание или пропаганда насилия, а также материалы для этой цели, использование публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации,или коммуникационные технологии,и др).

В качестве меры пресечения в отношении 9 обвиняемым избран арест, домашний арест - в отношении 1, запрет на неявку - в отношении 3, административный контроль в сочетании с запретом на неявку и залог - в отношении 1, воспитательный надзор - в отношении 1.

Все вышеуказанные уголовные дела находятся в стадии расследования.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.