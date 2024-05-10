Развитие отношений с ЕС Армении дает возможность диверсифицировать свою внешнюю политику и экономику: мнение политолога

Для Армении с точки зрения помощи, предоставляемой стране, донором номер один является Европейский союз. Развитие отношений с ЕС дает Армении возможность диверсифицировать свою внешнюю политику, экономику, тем более, что европейский рынок по платежеспособности - первый в мире, следовательно, развитие отношений с ЕС даст Армении исключительно положительные результаты.

Такое мнение в беседе с “Арменпресс” высказал политолог Армен Варданян, коснувшись развивающихся отношений между Арменией и Евросоюзом.

Говоря о сотрудничестве в вопросах безопасности, политолог подчеркнул, что система европейской безопасности многоуровневая и состоит из нескольких подсистем.

“В целом, ЕС не является военной структурой, но мы можем сотрудничать с отдельными государствами-членами этой структуры. В первую очередь с Францейя, с которой уже подписан документ о военно-техническом сотрудничестве. Хотя Армения ведет переговоры и с рядом других стран, не ограничиваясь лишь Францией”, - сказал Варданян.

Он высоко оценил миссию европейских наблюдателей в Армении, добавив, что с момента их размещения на армяно-азербайджанской границе количество столкновений и жертв значительно сократилось. Достаточно посмотреть статистические данные, которые являются доказательством, что размещение наблюдателей стало серьезным фактором, сдерживающим агрессивные действия Азербайджана.

“Сближение отношений РА-ЕС, конечно, не направлено против третьей страны, в частности против Ирана. Есть определенные центры, которые выдвигают чисто пропагандистские тезисы, что наблюдатели ведут разведывательную деятельность против Ирана, это смешно. Наблюдатель, вооруженный лишь биноклем, не может собирать разведданные об Иране, это контрпропаганда, направленная на подрыв армяно-иранских отношений. Ее проводит в основном азербайджанская пропагандистская машина, к которой присоединяется и армянская пятая колонна”, - пояснил наш собеседник.

По словам Варданяна, в экономическом плане отношения с ЕС дают РА возможность диверсифицировать внешнеэкономическую деятельность, экспортировать и ослабить зависимость от России.

«Очень важно, что ЕС помогает нам и открывает для нашей страны свои рынки, благодаря чему значительная часть армянской продукции может экспортироваться на европейские рынки. Помимо экономической выгоды, это содержит и серьезную составляющую безопасности. В случае экономического укрепления, в случае увеличения ВВП, Армения сможет закупать больше оружия. На данный момент, к сожалению, качество нашей продукции не очень высокое и не соответствует европейским стандартам. Экспортируемый ассортимент в основном состоит из сырья, так что в этом смысле РА и ЕС есть над чем поработать. Необходимо внедрить западный процесс стандартизации при европейской поддержке, особенно в пищевой и перерабатывающей промышленности. Уже есть опыт Грузии. Несколько лет назад, когда Российская Федерация запретила поступление грузинских вин на российский рынок, качество грузинских вин было доведено до европейских стандартов, после чего они стали успешно конкурировать с европейской продукцией”, - сказал политолог.

По его словам, многие армянские предприниматели особо не следят за качеством своей продукции, поскольку научились получать результат с небольшими вложениями и продавать на местном или российском рынках. По мнению нашего собеседника, в этом направлении также должна быть проведена масштабная работа, чтобы наша продукция, пройдя соответствующие процедуры стандартизации, стала конкурентоспособной и экспортировалась бы на европейские рынки.

Что касается вопроса либерализации визового режима между Арменией и странами-членами ЕС, то Варданян, хотя и не уточнил конкретную дату решения проблемы, подчеркнул, что со временем и в этом вопросе должен быть зафиксирован положительный результат.

“На данный момент, пожалуй, наибольшую обеспокоенность выражает Франция, утверждающая, что в случае либерализации виз на данном этапе тысячи людей покинут Армению и устремятся во Францию, увеличив число нелегальных мигрантов. Тем не менее, переговоры продолжаются, и если мы будем работать правильно, то получим положительные результаты. Этот вопрос не относится к числу неразрешимых”, - заключил политолог.

Манвел Маргарян