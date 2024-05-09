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Посол США почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны

Посол США почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны

По случаю Дня Победы и мира посол США в Армении Кристина Куинн почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны.

Как передает Арменпресс, из посольства сообщают,  что посол Куинн возложила венок к Вечному огню в парке «Ахтанак» в Ереване.


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