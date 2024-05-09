Время в Ереване: 11:07,   10 Май 2024

В МВД опровергли, что в Абовяне полиция препятствовала шествиюна митинг в Ереване

В МВД опровергли, что в Абовяне полиция препятствовала шествиюна митинг в Ереване

В МВД Армении отреагировали на распространившуюся в соцсетях весть о том, что полиция перекрыла дороги в Абовяне, чтобы люди не могли покинуть город и добраться до Еревана для участия в митинге, созванном движением "Тавуш во имя Родины".

В ответ на вопрос Арменпресс, пресс-секретарь МВД РА Нарек Саргсян заявил:

"Движение по указанной дороге было временно прекращено в целях обеспечения безопасности участников шествия прибывающих в Ереван. После прохождения этой части пути дорога была открыта. На данный момент в целях обеспечения безопасности участников собрания остановлено только движение на площади Республики, других закрытых дорог в республике нет. Мы призываем не публиковать неуточненную информацию».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am