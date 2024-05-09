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Режиссер Дживан Аветисян стал членом Европейской киноакадемии

Режиссер Дживан Аветисян стал членом Европейской киноакадемии

Дживан Аветисян, автор фильмов "Теваник", "Последний житель", "Врата рая" и ряда других, стал членом Европейской киноакадемии.

Как передает Арменпресс, об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Для менядействительно  большая честь стать членом Европейской киноакадемии. Это прямой результат многолетнего непрерывного труда, моего чувства ответственности перед Родиной, семьей и работой. Моей главной стремлением как кинорежиссера всегда было рассказывать о своей родине, представлять Арцах и Армению, способствовать продвижению армянского кино во всем мире", - сказал он.

Аветисян подчеркнул, что работает над рядом кинопроектов, с помощью которых стремится проложить свой будущий путь к большим достижениям, ведь для достижения существенных изменений в мире необходимо сделать гораздо больше.


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