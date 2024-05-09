Эстония разорвет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Власти Эстонии приняли решение расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, подписанное с Россией в 1994 году.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Postimees.
"9 мая правительство приняло решение о расторжении договора о сотрудничестве в области образования, подписанного между Эстонией и Россией в 1994 году", - сообщает издание.
Отмечалось, что расторжение соглашения связано с конфликтом на Украине.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09.05-17:25 Эстония разорвет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
- 09.05-16:49 Анонс мероприятий на 10 мая
- 09.05-16:25 Режиссер Дживан Аветисян стал членом Европейской киноакадемии
- 09.05-16:05 В МВД опровергли, что в Абовяне полиция препятствовала шествиюна митинг в Ереване
- 09.05-15:55 Посол США почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны
- 09.05-15:17 В Гюмри почтили память бессмертных героев борьбы с фашизмом
- 09.05-14:57 Пашинян и Путин согласовали этот вопрос. Песков —о выводе военных РФ из разных районов РА
- 09.05-14:01 СК призывает участников акций соблюдать требования закона о свободе собраний
- 09.05-13:47 Уголовное преследование возбуждено против 16 участников протестов. 9 человек арестованы
- 09.05-13:00 По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов арестованы 2 участника протестов
- 09.05-12:10 Победа во Второй мировой войне — это также заслуга наших самоотверженных соотечественников. Авинян
- 09.05-11:51 Будут выведены пограничные и военные посты РФ, дислоцированные в РА в ходе 44-дневной войны и после
- 09.05-11:29 Впервые в Ереване — музыковед, популяризатор классической музыки Михаил Казиник
- 09.05-11:19 Полиция призывает участников и организаторов митинга воздержаться от нарушений общественного порядка
- 09.05-11:04 Европейские индексы - 08-05-24
- 09.05-11:03 Американские индексы - 08-05-24
- 09.05-11:02 Цены на драгоценные металлы - 08-05-24
- 09.05-11:00 Цены на нефть выросли - 08-05-24
- 09.05-10:55 Пресс-секретарь премьер-министра опровергла приписываемые ейзаявления в фейковом Telegram-канале
- 09.05-10:37 Высшее руководство РА почтило память павших в борьбе с фашизмом и за государственность Армении
- 09.05-09:48 В достижении победы неоценима роль армянского народа. Послание Никола Пашиняна к 9 мая
- 09.05-00:10 Состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 08.05-21:52 Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян»
- 08.05-21:46 Президент Армении встретился с представителями армянской общины Сан- Франциско и соседних общин
- 08.05-21:42 Брюссель согласился направить 3 млрд евро из замороженных российских активов на помощь Украине
09:49, 08.05.2024
2567 просмотров Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”
17:12, 07.05.2024
1422 просмотров ОДКБ хотела прийти в Армению не в качестве союзника, а в качестве миротворца: Никол Пашинян
16:24, 04.05.2024
1358 просмотров Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана
15:35, 04.05.2024
1322 просмотров Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы
14:35, 04.05.2024
1213 просмотров Эксклюзивное интервью секретаря Межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести