Губернатор Калифорнии принял президента Армении

В рамках рабочего визита в США президент Республики Ваагн Хачатурян в городе Сакраменто встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Как передает “Арменпресс”, сообщение об этом распространил Аппарат президента РА.

В ходе беседы обе стороны высоко оценили тесное и многоплановое сотрудничество между Арменией и США на протяжении более трёх десятилетий по всем направлениям. Было подчеркнуто, что армянская община, которая в основном представлена ​​именно в Калифорнии, играет большую роль в армяно-американских отношениях.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что многосекторное сотрудничество с США, и в частности со штатом Калифорния, имеет для Армении особое значение.

Президент отметил, что сектор высоких технологий за последние годы значительно укрепил свои позиции в экономике Армении, и поскольку ряд крупнейших компаний в этой сфере представлены в Калифорнии, в “Силиконовой долине”, существует необходимость продвижения сотрудничества между Арменией и Калифорнией.

В ходе встречи губернатор Гэвин Ньюсом поинтересовался развитием экономической политики Армении в последние годы, в частности мерами, реализованными правительством во время пандемии Covid и в период после пандемии.

Ваагн Хачатурян представил действия правительства РА в период пандемии, которые позволили экономике страны быстро восстановиться в постковидный период.

Президент подчеркнул, что реализация подобных программ стала возможной в результате укрепления демократических институтов и реформ, реализованных в политической и экономической жизни Армении в последние годы. В этом контексте Ваагн Хачатурян в лице Гэвина Ньюсома поблагодарил высшее руководство США за поддержку, оказываемую США Армении в укреплении демократии и осуществлении демократических реформ.

Стороны обменялись мыслями о региональных и глобальных событиях и существующих вызовах. Обе стороны подчеркнули важность урегулирования горячих конфликтов путем мирных переговоров.

Президент Ваагн Хачатурян, коснувшись событий в регионе Южного Кавказа и принципов внешней политики Армении, подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседями, выражением чего является и процесс демаркации границы, который в настоящее время проводится между Арменией и Азербайджаном.

В завершение встречи президент Ваагн Хачатурян пригласил губернатора Гэвина Ньюсома посетить Армению в удобное для него время, что станет дополнительным стимулом для расширения сотрудничества между Арменией и Калифорнией.