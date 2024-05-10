Генеральный секретарь ОЧЭС подчеркнул важность сотрудничества и приветствовал инициативу “Перекресток мира”

Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску подчеркнул важность повышения сотрудничества между странами-членами организации, и в этом контексте приветствовал инициативу Армении “Перекресток мира”.

В интервью, данном “Арменпресс”, генеральный секретарь ОЧЭС подчеркнул, что эта армянская инициатива заслуживает тщательного изучения.

Вопросы касались более чем 30-летней деятельность ОЧЭС, ее успехов и эффективности сотрудничества между государствами-членами в рамках этой организации.

- ОЧЭС существует уже более 30 лет. Насколько организация преуспела в углублении и расширении сотрудничества между государствами - членами, особенно в содействии их экономическому сотрудничеству?

- ОЧЭС является старейшей, крупнейшей и единственной полноценной межправительственной организацией в Черноморском регионе, которая служит интересам тринадцати государств-членов и направлена на укрепление взаимодействия и гармонии между ними путем дальнейшего развития их двустороннего и многостороннего сотрудничества. Она занимается такими ключевыми темами, как торговля и развитие, сельское хозяйство, энергетика, международная торговля, наука и технологии, туризм, транспорт, окружающая среда и др., предоставляя разнообразную платформу для сотрудничества всем ее государствам-членам.

В этом контексте я бы добавил тот факт, что когда регулярно за одним столом собираются и присоединяются к многосторонним проектам или заключают соглашения даже те страны, которые имеют имеют плохие отношения, является убедительным доказательством важной роли ОЧЭС в углублении и расширении сотрудничества между государствами-членами.

- Как развивается отраслевое сотрудничество в рамках организации ОЧЭС? Есть ли истории успеха, которые Вы можете представить жителям всего Черноморского региона?

- За более чем три десятилетия своего существования ОЧЭС реализовала множество проектов, подписала ряд соглашений и меморандумов со своими государствами-членами, а также другими региональными и международными структурами и организациями. Среди достижений, заслуживающих упоминания, - Сеть “Зеленая энергия”, Региональный центр ОЧЭС по сотрудничеству в области устойчивых продовольственных систем, Сеть сотрудников управления связи по борьбе с преступностью, Сеть сотрудников управления связи по чрезвычайным ситуациям, принятие Черноморской стратегии адаптации ОЧЭС к изменению климата, меморандумы о взаимопонимании в области образования, культуры, науки и технологий, туризма и др. Более того, в декабре 2023 года ОЧЭС утвердила свою новую дорожную карту на ближайшие годы, а именно обновленную Экономическую повестку дня ОЧЭС на пути к устойчивому будущему расширенного Черноморского региона.

- В декабре прошлого года Вы в Ереване участвовали во встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Международное сообщество соберется в Кигали на третью конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Несколько стран, не имеющих выхода к морю, также являются членами ОЧЭС, и организация фактически активно сотрудничает с региональными комиссиями ООН в сфере транспортных коммуникаций. В этом отношении, какую роль может сыграть эта организация в удовлетворении потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, особенно в содействии улучшению, более инклюзивным, справедливым и недискриминационным региональным связям?

- Как организация, членами которой являются страны, не имеющие выхода к морю, ОЧЭС активно сотрудничает с соответствующими органами ООН, особенно в сфере транспорта и связи, в целях содействия принятию четких решений.

ОЧЭС ценит усилия международного сообщества по решению некоторых из наиболее острых проблем, стоящих перед развивающимися странами, не имеющими выхода к морю. Подчеркивая реализацию Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), мы активно участвовали в важных международных консультациях органов по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, таких как Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН в Женеве и Международная ассоциация автомобильного транспорта Узбекистана (AIRCUZ) и Международный союз автомобильного транспорта (IRU) в Ташкенте. И последнее, но не менее важное: мы приняли участие во встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшейся в Ереване в декабре прошлого года.

-Осознавая важность регионального и трансграничного сотрудничесрва в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и за его пределами, правительство Армении разработало и объявило о своей инициативе “Перекресток мира”, целью которой является развитие коммуникаций между Арменией и соседними странами на основе принципов суверенитета и национальной юрисдикции, а также равноправия и взаимности, тем самым связывая Персидский залив, Черное и Каспийское моря, что принесет огромные коммерческие выгоды всем странам нашего региона. Как Вы оцените этот амбициозный проект?

-Для ОЧЭС очевидно, что сотрудничество как средство решения различных проблем региона, как экономических, так и культурных и политических, не имеет реальной альтернативы. На данный момент опыт ясно показал, что прочные экономические отношения и сотрудничество, будь то двусторонние или многосторонние, были выгодны не только с точки зрения экономического развития, но и способствовали стабильности, взаимопониманию и укреплению добрососедских отношений, то есть безопасности. Это принципы, которые были заложены в основу ОЧЭС. Экономическое сотрудничество, которое является основой существования этой организации, как в экономическом, так и в политическом аспектах на самом деле не может быть достигнуто без установления эффективных связей между государствами-членами, что заслуживает тщательного изучения. Предстоящее председательство Армении в ОЧЭС в этом плане может предоставить хорошую возможность.

- Армения через несколько месяцев примет председательство в ОЧЭС. Каковы Ваши ожидания от председательства Армении в организации?

-Позвольте мне, прежде всего, выразить свою высокую оценку сотрудничеству с Арменией, которая с самого начала была одним из самых активных государств-членов ОЧЭС.

Я уверен, что предстоящее председательство Армении в ОЧЭС будет эффективным и успешным, придаст новую динамику и эффективность деятельности организации и будет способствовать продвижению ее программы, нацеленной на результат.

Давид Мамян