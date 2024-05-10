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Премия “Аврора” вручена конголезскому врачу и правозащитнику Денису Муквеге

Премия “Аврора” вручена конголезскому врачу и правозащитнику Денису Муквеге

Восьмая премия Всемирной гуманитарной инициативы “Аврора” присуждена правозащитнику, гинекологу, доктору медицины Денису Муквеге из Демократической Республики Конго. 

Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение инициативы “Аврора”. В условиях растущей потребности в финансировании гуманитарных нужд во всем мире премия “Аврора” в размере $1 миллиона направляется ​​на содействие людям, занимающимся гуманитарной деятельностью в своих сообществах. 

Деннис Муквеге - председатель больницы и Фонда “Панзи” в Конго, который он основал в 1999 году с целью решения системной проблемы материнского здоровья и материнской смертности. В условиях продолжающегося конфликта и медицинских потребностей, связанных с войной, больница стала одним из ведущих центров лечения жертв сексуального насилия. 

После трехчасового закрытого обсуждения отборочная комиссия премии “Аврора” опубликовала свое решение, воздав должное доктору Муквеге за его смелую работу и преданность делу защиты прав человека. Он получит премию в размере 1 000 000 долларов и уникальную возможность продолжить цепочку пожертвований, поддерживая общественных лидеров, которые помогают нуждающимся людям. 

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1136752/


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