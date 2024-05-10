Украинские власти сообщили о ракетном обстреле Харькова

Украинские власти заявили, что российская армия, применив ракету С-300, нанесла удар по Харькову. Как сообщает “Арменпресс”, мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в результате удара пострадали 2 человека, в том числе 11-летний ребенок.

Было повреждено 26 частных домов, два из которых полностью были разрушены.

Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что за ночь российские силы выпустили по территории страны 10 беспилотников, все из которых были сбиты.

ВВС Украины сообщили, что российские войска вели одновременную атаку баллистическими ракетами с южного и северного направлений.