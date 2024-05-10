Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер- министра

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму предложение о кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “Интерфакс”, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он написал: “Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу”.

Володин подчеркнул, что впервые в истории современной России Государственная Дума сформирует состав правительства, утвердит председателя правительства, его заместителей, федеральных министров. Таким образом, депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

“Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы”, - написал Володин в Telegram-канале.

Он сообщил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства состоится во всех фракциях, и в 14:00 начнется пленарное заседание Думы.