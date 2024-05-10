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В Алматы состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Казахстана

В Алматы состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Казахстана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая в Алматы встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. 

Как передает  “Арменпресс”, об этом сообщает МИД РА. 

Министры с удовлетворением отметили динамику развития политического диалога высокого уровня между Арменией и Казахстаном. В продолжение обсуждений, состоявшихся во время визита президента Казахстана в Ереван в апреле, здесь также были обсуждены вопросы двусторонней повестки. 

Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.  

Были рассмотрены и вопросы развития региональных экономических и транспортных коммуникаций.


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