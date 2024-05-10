В Алматы состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Казахстана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 мая в Алматы встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает МИД РА.

Министры с удовлетворением отметили динамику развития политического диалога высокого уровня между Арменией и Казахстаном. В продолжение обсуждений, состоявшихся во время визита президента Казахстана в Ереван в апреле, здесь также были обсуждены вопросы двусторонней повестки.

Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Были рассмотрены и вопросы развития региональных экономических и транспортных коммуникаций.