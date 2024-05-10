Армения и Испания подписали Меморандум о сотрудничестве в области спорта

В рамках рабочего визита в Королевство Испания министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян встретилась с министром образования, профессионального обучения и спорта Испании Пилар Алегрия. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщило Министерство ОНКС РА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двусторонних отношений Армения-Испания и реализации совместных проектов. Министр ОНКС Жанна Андреасян сообщила, что Армения находится в стадии активных реформ на всех уровнях образования. Представляя реформы, министр отметила, что в государственных образовательных учреждениях РА внедряется новый стандарт общего образования, где большое место отводится обучению на иностранных языках.

Были обсуждены вопросы управления учебными заведениями, факторы, влияющие на улучшение качества обучения студентов и повышение мотивации студентов к учебе. Также были рассмотрены вопросы, связанные с профессиональным образованием и изучением испанского языка.

Жанна Андреасян и Пилар Алегрия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

Стороны обязались развивать отношения в сфере спорта, учитывая, что спорт является мощной силой в укреплении дружеских отношений и взаимопонимания.

Министры подтвердили готовность сотрудничать в области спортивной медицины, антидопинговой деятельности, организации крупных спортивных мероприятий, подготовки специалистов и лидеров в области спорта, повышения вовлеченности женщин в спорт и по другим направлениям. Также будут сотрудничать в рамках обмена специалистами, техническим персоналом и экспертами.

Министр Жанна Андреасян приветствовала активное участие испанской стороны в крупных международных спортивных мероприятиях, проводимых в Армении.